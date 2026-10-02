Konya'da yeni obruk oluştu

Konya'da yeni obruk: Pancar ekili tarlada oluştu
Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar ekili tarlada yeni bir obruk oluştu. Yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu belirtilen obruk çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı
Giriş: 02 Ekim 2026 - 14:45 Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde son yıllarda farklı bölgelerde meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi.
Fevzipaşa Mahallesi'nde pancar ekili bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu belirtilen obruğu fark eden işçinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, obruk çevresinde incelemelerde bulundu. Obruğun tarla yollarına yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ