Köpek dövüştürüp bahis oynadılar!

Kırşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, köpek dövüştürerek bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalandı. Operasyon dron kamerasıyla görüntülenirken, dövüştürülen 2 köpek koruma altına alındı.

DHA'nın haberine göre merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı ve bahis oynandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komando ekipleri harekete geçti.

Bölgede dron ile yapılan takip ve incelemelerin ardından operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda, köpek dövüştürerek bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalandı.

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Dövüştürülen 2 köpek ise koruma altına alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.