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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köprüden çaya düştü, akıntıya kapıldı!

        Köprüden çaya düştü, akıntıya kapıldı!

        Muğla Dalaman'da köprüden düşerek Tersakan Çayı akıntısına kapılan Serdan Koşar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara bir helikopter de destek veriyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Köprüden çaya düştü, akıntıya kapıldı!

        Muğla’nın Dalaman ilçesinde köprüden düşerek Tersakan Çayı akıntısına kapılan Serdan Koşar’ı arama çalışmaları devam ediyor.

        ANKA'da yer alan habere göre Dalaman Halk Eğitim Merkezi’nde memur olarak görev yapan Serdan Koşar, iki arkadaşıyla birlikte dün saat 04.00 sıralarında Kayacık Sahili mevkisindeki Tersakan Çayı Köprüsü’nde dengesini kaybederek çaya düştü.

        Koşar’ın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Kayıp Koşar’ı bulmak için ekipler tarafından karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı. Helikopterin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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