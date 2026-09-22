Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

'ŞU ANDA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK'

Adliye girişinde konuşan oyuncu Emin Olcay, "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, biliyorsunuz. Savcıyla bir görüşelim, ondan sonra. Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim. Başka hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz sizlerle" dedi.

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'YİĞİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMASIN'

İfade işleminin ardından konuşan Emin Olcay, "Sayın savcımıza gördüklerimi ve bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek fazla bir şeyim yok ama şu cümle, benim çok önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor. Bu işlerin sonu ortaya çıkar, yiğitlerimizin kanı yerde kalmaz" dedi.

Olcay, "Ben sadece anlattım. Neler konuştuğumu söyleyemem. O yorum savcılarımıza ait. Açıklamalarım dışında bir şey söyleyemiyorum. O kadar çünkü bildiklerim o" dedi.

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'BEN BİLDİKLERİMİ ANLATTIM'

Bir bağlantı olup olmadığının sorulması üzerine Olcay, "Konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Gıybette bulunmak istemem. Günaha girmek istemem. Hayır, soru sorulmadı. Ben de bildiklerimi anlattım. Zaten çok az sürüdü içeride, ben başka bir şey bekledim. Benden öncekiler vardır. Farkındasınız" dedi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı. Eski istihbaratçı, ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altaylı'nın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

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'KOZİNOĞLU'NUN KATİLİ BULUNMUŞ DA ADI ENVER ALTAYLI'YMIŞ GİBİ BİR HAVA İLE KARŞILAŞIYORUM'

Altaylı, "Haftalardır benim üzerimden bir kampanya yürütülüyor. Ben bir ay sonra 83 yaşına giriyorum, 9 yıldır cezaevindeyim. Bir yere kaçmış değilim ama televizyonları, gazeteleri takip eden insanlar sanki Kaşif Kozinoğlu'nun katili bulunmuş da adı Enver Altaylı'ymış gibi bir hava ile karşılaşıyorum. Bana ait olduğunu yıllardır reddettiğim bir metindeki 'etkisiz hale getirilmesi' sözünü alıp öyle bir noktaya taşıdılar ki başka yayınlarda artık açıkça 'karanlık infaz planı' başlıkları atılıyor. Mektupta çizilen 'infaz ve tasfiye planının adım adım uygulandığı' yazılıyor. Ortada 'infaz' kelimesinin dahi geçmediği bir metinden, benim Kaşif Kozinoğlu hakkında adeta infaz emri verdiğim, ölümünü planladığım veya hedef gösterdiğim sonucu çıkarılıyor. Benim evimden çıktığı söylenen sözde mektupları daha ilk günden beri kabul etmedim. 'Bana ait değildir' dedim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum: Bana ait değildir. Devlet benim telefonumu, bilgisayarımı, CD'mi, flash belleğimi, dijital materyallerimi alıyor; bunları aldığı anda olduğu haliyle muhafaza etmesi lazım. Aylar geçtikten sonra içinde ne varsa bunu Enver Altaylı koymuştur diyebilmesi için önce devletin o materyali aldığı anda ne halde olduğunu göstermesi lazım. Bu yapılmadı."

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"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

"Dijital materyallerin ilk adli kopyaları el konulduğu gün değil, haftalar sonra alındı. Sonradan alınan kopya ile o günkü cihazın birbirine uygun çıkması bana hiçbir şey anlatmıyor. Ben size 'Bu cihaz sizin elinizde kaldığı süre içinde ne olduğu?' diye soruyorum. Siz bana '1,5 ay sonra aldığınız kopyayı o tarihte cihaz birbirinin aynı' diyorsunuz. Elbette aynı olabilir. Ben 1,5 ay öncesini soruyorum. Bu dosyaya uzman görüşü sunan Koray Peksayar sıradan bir isim değildir. Aynı kişi benim dijital materyallerimi de inceledi. Kaşif Kozinoğlu konusunda bugün ortalıkta dolaştırılan bu sözde mektupların bulunduğu dijital materyal bakımından oynanma ve delil bütünlüğü sorunu tespit edildi. Ben FETÖ elebaşına gönderilmek üzere 'Muhterem Efendim' diye başlayan, sonrasında Kaşif Kozinoğlu için 'Bu adam hizmet elemanlarını hedef gösteriyor. Bu kişinin etkisizleştirilmesi gerekir' şeklinde bir mektup yazmadım. Bu mektup Kozinoğlu ölmeden 4 yıl önce yazılmıştır. Ayrıca ben Kozinoğlu'nu hiç tanımıyorum, kendisiyle ilgili hiç kimseye rapor vermedim. Bu iddialar delil olmayan dijital materyaller nedeniyle ortaya atılmıştır. Elde edilen dijital materyallerle oynanmıştır. Sağlık sorunlarım bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

*Haberin görselleri ANKA ve İHA tarafından servis edilmiştir.