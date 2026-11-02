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        Haberler Gündem Güncel Kundakçı, akıllara durgunluk verdi!

        Kundakçı, akıllara durgunluk verdi!

        Hatay'da park halindeki otomobilin yanmasıyla ilgili başlatılan çalışmalarda aracı ateşe veren kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin rahat tavırlarla ilerlediği ve aracı yaktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Kundakçı, akıllara durgunluk verdi!

        Olay, 25 Ekim günü Antakya ilçesinde yaşandı. Park halindeki otomobilin alevlere teslim olarak yanmasıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

        İHA'nın haberine göre Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; aracı kundaklayan kişinin B.A. olduğu tespit edildi. B.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlere başlandı.

        Şüphelinin, sokak üzerinde rahat tavırlarla ilerlediği ve aracı ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #haberler
        #Hatay
        #antakya
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