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        Haberler Gündem Güncel Kurtalan'da buğday ekili 800 dönüm alan yangında küle döndü

        Kurtalan'da buğday ekili 800 dönüm alan yangında küle döndü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde henüz hasadı yapılmamış buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 800 dönüm ekili buğday yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        Kurtalan'da buğday ekili 800 dönüm alan yandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Taşoluk köyünde henüz biçilmemiş buğday tarlasında sabah saatlerinde yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ekili diğer alanlara sıçradı.

        Alevleri gören köylüler, traktörleriyle yangının yayılmasını önlemeye çalışırken durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 800 dönüm henüz hasat edilmemiş buğday yandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #siirt haberleri
        #yangın
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