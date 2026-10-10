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        Haberler Gündem Güncel Kuşadası'nda ekipler, müstakil evden 6 kamyon atık çıkardı

        Kuşadası'nda ekipler, müstakil evden 6 kamyon atık çıkardı

        Aydın'ın Kuşadası Belediyesi ekipleri, kötü koku şikâyeti üzerine 3 katlı müstakil bir evde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında 6 kamyon çöp çıkardı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Kuşadası'nda müstakil evden 6 kamyon çöp çıktı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki Aşiyan Sitesi'nde bulunan 3 katlı müstakil bir evden yayılan kötü kokular üzerine çevre sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Polis eşliğinde kapısı çilingir yardımıyla açılan Filiz D.'ye (78) ait eve giren 15 kişilik temizlik ekibi, odalarda uzun süredir biriktirildiği belirlenen evsel atık ve çeşitli malzemeleri tahliye etti. Evden çıkarılan 6 kamyon dolusu atık, bertaraf edilmek üzere düzenli depolama sahasına götürüldü.

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        Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evin odaları ve bahçesinde kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.

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        Çöp ev nedeniyle uzun süredir pencere bile açamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, "Benim evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu" dedi.

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        Aşiyan Sitesi Yöneticisi Neşet Yüksel ise "Evin sahibi yıllar içerisinde kaldığı yeri, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak ben de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        #Aydın Haberleri
        #Kuşadası
        #çöp ev
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