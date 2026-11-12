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        Lodosun hızı 90 kilometreye ulaşacak

        Balıkesir'in Bandırma ilçesi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor. Rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi, 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde 60-90 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesi başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği, 12-14 Kasım tarihleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balıkesir genelinde 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi, 13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde 60-90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

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        CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

        Balıkesir Valiliği tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıda, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi. Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası başta olmak üzere Balıkesir genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

        Kuvvetli lodosla birlikte Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın da etkili olması bekleniyor. Özellikle cumartesi günü akşam saatlerinde yağışların etkisini artırabileceği değerlendirilirken, rüzgârın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

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        Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların balkon ve çatılarda bulunan gevşek eşyaları sabitlemeleri, ağaç ve direklerin yakınında bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça fırtına sırasında açık alanlarda vakit geçirmemeleri istendi.

        Yetkililer, Bandırma ve çevresinde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

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