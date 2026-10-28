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        Haberler Gündem Maçka'da yabani hayvandan ürken 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak can verdi

        Maçka'da yabani hayvandan ürken 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak can verdi

        Trabzon'un Maçka ilçesinde gece saatlerinde yabani bir hayvandan ürkerek kaçmaya başlayan koyun sürüsü uçurumdan yuvarlandı. Olayda 184 koyun can verirken, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar büyük maddi kayba uğradı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 21:12 Güncelleme:
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        Trabzon'da 184 koyun uçurumda can verdi!

        Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Galyan Vadisi'ndeki Ergin Köyü'nde, gece saatlerinde yabani bir hayvandan ürkerek kaçmaya başlayan koyun sürüsü uçurumdan yuvarlandı. Olayda 184 koyun can verdi.

        YABANİ HAYVANDAN ÜRKÜP UÇURUMA YUVARLANDILAR

        Enis Yıldırım'ın haberine göre gece saatlerinde yabani bir hayvandan ürken koyun sürüsü paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Karanlıkta kontrolsüz şekilde hareket eden koyunlar uçurumdan aşağı yuvarlandı.

        Yaşanan olayda 184 koyun can verirken, hayvan sahipleri büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşları derinden üzen olay, köyde büyük üzüntüye neden oldu.

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        BİRLİK YETKİLİLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

        Olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu ile Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Şükür Saraç, Ergin Köyü'ne giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.

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