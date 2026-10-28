Maçka'da yabani hayvandan ürken 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak can verdi

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Galyan Vadisi'ndeki Ergin Köyü'nde, gece saatlerinde yabani bir hayvandan ürkerek kaçmaya başlayan koyun sürüsü uçurumdan yuvarlandı. Olayda 184 koyun can verdi.

YABANİ HAYVANDAN ÜRKÜP UÇURUMA YUVARLANDILAR

Enis Yıldırım'ın haberine göre gece saatlerinde yabani bir hayvandan ürken koyun sürüsü paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Karanlıkta kontrolsüz şekilde hareket eden koyunlar uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Yaşanan olayda 184 koyun can verirken, hayvan sahipleri büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşları derinden üzen olay, köyde büyük üzüntüye neden oldu.

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BİRLİK YETKİLİLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu ile Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Şükür Saraç, Ergin Köyü'ne giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.