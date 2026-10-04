Malatya'da gölette bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Pınarbaşı Göleti'nde erkek cansız bedeni bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
Giriş: 04 Ekim 2026 - 15:29 Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Pınarbaşı Göleti'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
İHA'daki habere göre olay; saat 13.00 sıralarında Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede piknik yapan vatandaşlar gölette bir kişinin bulunduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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