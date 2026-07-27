Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya Hekimhan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 00:44 Güncelleme:
Hekimhan ilçesinde, L.P. yönetimindeki minibüs, Kuluncak Kavşağı'nda Adem Nacar'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Nacar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise hafif yaralandı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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