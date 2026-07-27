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        Haberler Gündem Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Malatya Hekimhan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Malatya'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Hekimhan ilçesinde, L.P. yönetimindeki minibüs, Kuluncak Kavşağı'nda Adem Nacar'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Nacar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise hafif yaralandı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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        #Malatya
        #Hekimhan
        #haberler
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