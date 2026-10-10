Maltepe'de çöken binanın enkaz çalışmaları tamamlandı

OLAY

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı. Binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.