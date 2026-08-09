Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Manisa'da orman yangını!

        Manisa'da orman yangını!

        Manisa'nın Kula ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 23:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Manisa'da orman yangını!

        Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Gargar mevkisinde saat 16.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Kula ilçemizin Seyitali Mahallesi'nde saat 16.00'da başlayan orman yangınına Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda valiliğimizin yangın risk azaltma unsurları ile birlikte alınan tedbirlerle hızlı bir şekilde müdahale edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda yangına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD, 1 sağlık ekibi yangın risk azaltma planı ekipleriyle gönüllülerden oluşan 309 personelle etkin bir şekilde müdahale devam etmektedir. Yangın alanında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, gelişmeler valiliğimizin kriz merkezi koordinesinde takip edilmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"