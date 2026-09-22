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        Haberler Gündem Manisa’daki saldırı sonrası hastanede silahın nasıl ulaştığı konuşuldu

        Manisa’daki saldırı sonrası hastanede silahın nasıl ulaştığı konuşuldu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavileri devam ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hastanede yaralı öğrencileri ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        Bakanlar yaralı çocukları ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ziyareti sırasında bir yaralı yakını, saldırıda kullanılan tüfeğin 15 yaşındaki bir çocuğun eline nasıl geçtiğine dikkat çekerek ailelerin silahların muhafazası konusunda daha hassas olması gerektiğini ifade etti.

        Yaralı yakını, “Aileler dikkat etmeli. Bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise silahların güvenli şekilde saklanmasının önemine vurgu yaparak, “Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak” ifadelerini kullandı.

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        Manisa’daki saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, kullanılan silahın temini ve olay öncesindeki süreçle ilgili incelemeler devam ediyor.

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        #Mustafa Çiftçi
        #Yusuf Tekin
        #Manisa
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