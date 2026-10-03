Sakarya'nın Taraklı ilçesi Karagöl Yaylası mevkisine mantar toplamaya giden 2 kişi kayboldu. Kayıp vatandaşlardan biri, 112'yi arayarak bölgede kaybolduklarını bildirdi. Ancak telefon numarası ve isim bilgileri alınamadan görüşmenin sonlandığı ve telefonların kapandığı öğrenildi.

Harekete geçen AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 1 araç, 4 personel ve 1 termal drone ile bölgede kayıp 2 vatandaşı bulmak için çalışması başlattı. Ekipler, gece boyunca bölgede arama ve tarama çalışması gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinden itibarıyla kayıp kişilere ait herhangi bir iz ve emareye rastlanmaması üzerine çalışma sonlandırıldı. Arama çalışmalarının gelecek bilgiler doğrultusunda yeniden değerlendirileceği belirtildi.

*Haberin görseli AA arşivinden alınmıştır.