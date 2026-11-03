Mantar toplamaya gitti, kazada öldü!

Olay, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Güldane Acar, ATV ile ormanlık alana çıntar mantarı toplamaya gitti.

İHA'da yer alan habere göre yalnız giden kadına bir süre sonra ulaşamayan aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Güldane Acar’ın kullandığı rotaya göre arama çalışmalarına başlayan ekipler gece boyu faaliyetlerini sürdürdü. Bölgede arama alanını genişleten arama kurtarma ekipleri sabaha karşı Güldane Acar’a ait ATV aracının şarampolden dere kenarına devrildiğini fark etti.

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Aracın bulunduğu noktaya inen ekipler Güldane Acar’ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Güldane Acar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Güldane Acar’ın aracının kontrolünü kaybederek dere kenarına uçtuğu ve kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.