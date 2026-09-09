Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda maç yayınlarıyla ilgili iddialara yanıt verildi

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan kurumlarda Süper Lig yayınlarının izlenemediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları ceza infaz kurumlarında Süper Lig maçlarını izleme haklarının ellerinden alındığı iddia edilmişti. Yapılan açıklamada, söz konusu durumun herhangi bir kişi veya gruba yönelik özel bir uygulamayla ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

CEZAEVLERİNDE TV YAYINLARI ANKETLE BELİRLENİYOR

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında televizyon yayınlarının merkezi yayın sistemi üzerinden oda ve koğuşlara ulaştırıldığı ifade edildi.

Hangi kanalların izleneceğine ise güvenlik kriterleri dikkate alınarak hükümlü ve tutuklular arasında yapılan anketlerle karar verildiği aktarıldı. Kurumlarda hâlihazırda 50 televizyon kanalının ücretsiz olarak izlenebildiği kaydedildi.

ÜCRETLİ KANAL ABONELİĞİNDE TEKNİK SORUN YAŞANDI

Açıklamada, ücretli televizyon kanallarına bireysel aboneliğin teknik altyapı nedeniyle mümkün olmadığı belirtildi.

Süper Lig maçlarının yayınlandığı ücretli kanallara yönelik aboneliklerin ise bugüne kadar hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılandığı ifade edildi.

YENİ SEZON ÜYELİĞİ MALİ NEDENLERLE YENİLENEMEDİ

BeIN Sports tarafından ceza infaz kurumlarına yönelik abonelik statüsünün ticari aboneliğe dönüştürülmesi üzerine 2026-2027 sezonu abonelik bedelinin emanet para temettü gelirlerinden karşılanmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hükümlü ve tutukluların çoğunluğu tarafından bu konuda yeni sezon üyeliğinin devam ettirilmesine yönelik bir talep bulunmaması nedeniyle abonelik yenileme işleminin yapılamadığı belirtildi.

Yetkililer, yaşanan durumun maç izleme hakkının kaldırılmasıyla değil, aboneliğin ticari statüye geçirilmesinden kaynaklanan teknik ve mali bir süreçle ilgili olduğunu ifade etti.