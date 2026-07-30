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        Haberler Gündem Hava Durumu Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

        Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!

        Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 13:14 Güncelleme:
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        Marmara ile Ege'ye rüzgar uyarısı!

        Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın, yarın kuzeyden İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

        Rüzgarın, yarın ve cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        Vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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