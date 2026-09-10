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        Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluğu devam edecek

        Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamalarından tutukluluğun devamına karar verildi. Ufuk Tetik ise tahliye edildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 18:06 Güncelleme:
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        Tutukluluğu devam edecek

        Gazeteci Akif Ersoy, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “11 kez nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, “Kişisel hatalarım olmuştur ama devlete karşı duruşumu herkes bilir. Beni sevenlere karşı çok mahcubum ama bir iftira sarmalına döndü” savunmasını yaptı.

        ANKA'da yer alan habere göre Mehmet Akif Ersoy'un, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “11 kez nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle, diğer 6 sanığın ise örgüt faaliyeti kapsamında çeşitli uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından cezalandırması talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

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        Duruşmada sanık avukatlarını talebi üzerine duruşmayı basına ve izleyiciye kapatma kararı alan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı basına ve izleyiciye kapatma talimatını kaldırdı. Duruşmaya, geçen yıl 11 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak, dosyada mağdur sıfatıyla yer alan 11 kadının savunmaları alındı. 9 kişinin kendi beyanlarının ardından diğer 2 kişinin de avukatları savunma yaptı. 10 kadın şikayetçi olmadığını belirtirken, mağdur M.A.Ö ise iş vaadiyle bu ortama davet edilmesinden şikayetçi olduğunu ancak cinsel saldırı veya zorla uyuşturucu kullandırma konusunda şikayetçi olmadığını, davaya katılma talebi olduğunu söyledi.

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        Mağdur beyanlarının ardından Mehmet Akif Ersoy’un savunmasına geçildi. Savunmasında, "Benim birçok spiker ile isimleri de zikredilerek çarpık bir yapılanma kurduğum gibi iddialar medyada paylaşıldı. Bu iddialar önce Twitter’da paylaşıldı" diyen Ersoy, dosyada yer alan kişilerin birçoğuyla geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkisi olduğunu belirtti.

        Kendisi hakkında iddiaların paylaşıldığı bir sosyal medya hesabı daha açıldığını anlatan Ersoy, “Bir uyuşturucu şebekesi kurduğum, birlikte olduğum kadınları ekrana çıkardığım gibi iddiaların olduğu tweetler atıldı. Suç duyurusunda bulunduk. Paylaşımları yapan kişi yurt dışında olduğu için bulunamadı” diye konuştu.

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        “VEYİS ATEŞ BİLE İFTİRA ATTI”

        M.A.Ö’nün iddialarına yanıt veren Ersoy, “Kendisiyle birlikteliğimin olduğunu söyledi ama olmadı. Alkol kullandım ama hayatımda hiç şarap içmedim. Uyuşturucu kullandığımı kimse bilmiyordu ama ona anlatmışım. Kendi ahlakı üzerinden bana taciz iftirası atıyor. Benimle arkadaş olduğu için, hayatı kesiştiği için çok ağır bedel ödeyen arkadaşlarımdan samimiyetle özür diliyorum. Kişisel hatalarım olmuştur ama devlete karşı duruşumu herkes bilir. Bir hata yapmışızdır. Ben kendime o kadar dikkat ediyordum ki, ‘ben medya önündeyim, kimse görmesin’ diye… Veyis Ateş bile bana iftira attı. ‘Ellerini yıkamak için bana iftira attı’ diyor. Kimseye yakalanmadan içmeye çalıştım. Birçoğu Ahmet Göçmez’in evinde ya da Ahmet’in getirdiğiydi. Husumetliyim, sevmem ama Ahmet de bana zorla vermedi. Beni sevenlere karşı çok mahcubum ama öyle bir iftira sarmalına döndü” dedi.

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        “NEYİN ÖRGÜTÜ”

        Ersoy’un savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme başkanı, örgüt iddiasını sordu. Ersoy da “Ne örgütü bu, anlamadım. Amacı ne? Ne suç işlemiştir? Neyin örgütünden bahsediyoruz” yanıtını verdi. Duruşma, diğer sanıkların beyanlarıyla devam ediyor.

        TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen 'Mehmet Akif Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Ufuk Tetik ise tahliye edildi.

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        #Mehmet Akif Ersoy
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