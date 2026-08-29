Melih Gökçek'e yönelik iddialara soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 23:10 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddiaların bulunduğu belirtilerek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, soruşturma sürecine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.
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