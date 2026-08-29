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        Haberler Gündem Melih Gökçek'e yönelik iddialara soruşturma başlatıldı

        Melih Gökçek'e yönelik iddialara soruşturma başlatıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        Gökçek'e yönelik iddialara soruşturma

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddiaların bulunduğu belirtilerek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, soruşturma sürecine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

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        #melih gökçek
        #SORUŞTURMA
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