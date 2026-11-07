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        Kayseri'de 6 bin 500 saksı "kasımpatı" sergilendi

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından parklara dikilecek 6 bin 500 saksı kasımpatı sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Melikgazi'de 6 bin 500 saksılı sergi
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi tarafından Çarşı Melikgazi'de düzenlenen etkinlikte, 10 çeşit 6 bin 500 saksı kasımpatı vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Sergi alanında 10 gün kalacak kasımpatılar daha sonra ilçedeki çeşitli parklara dikilecek.

        Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1990'lı yıllarda vatandaşların belediyelerden en büyük beklentisinin yeşil alan olduğunu söyledi.

        O dönemlerde Kayseri'de kişi başına 1,5 metrekare yeşil alan düştüğünü vurgulayan Elitaş, "Bu oran şimdi Kayseri'de 15 metrekareyi geçti. Bu olay tüm Türkiye'de böyleydi. Yeşil alan kıtlığı olan bir ülkeydik. Cumhurbaşkanımız İstanbul'da ve diğer büyükşehirlerde belediyeleri kazanmamızla birlikte artık her taraf yeşil alan olmaya başladı" diye konuştu.

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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise "Belediye olarak okullar, camiler, Kur'an kursları, yollar ve parklar yapıyoruz ama bunun yanında gönüllere de dokunmaya çalışıyoruz. Vatandaşla iç içe olmaya çalışıyoruz. Kasımpatı da güzel bir çiçek. Bu sonbahar gününde insanlarımızın yüzünü güldürmek istedik" dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        #kayseri haberleri
        #Melikgazi belediyesi
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