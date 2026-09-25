Menderes Belediyesi'nde ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan dokuz şüpheliden yedisi tutuklandı

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanırken, hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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İLK OPERASYONDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA YAPILDI

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, başkan yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, belediye birim müdürleri ile bazı meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Gürcü'nün, savcılık tarafından yapılan incelemelerde Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

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İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ile MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerin ardından 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.U., S.K., Ç.Ç., O.D., A.D., O.G. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.R.G. ve E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.