Mersin Büyükşehir'den görüntülü işaret dili

Mersin Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara "İşaret Dili ile Görüntülü Destek Hattı" hizmeti sunuyor. Hastane, eczane, postane ve adliye gibi kurumların yanı sıra, günlük yaşamda iletişim güçlüğü yaşanan farklı ortamlarda da işaret dili tercümanı desteği sunuluyor. Görüntülü görüşme aracılığıyla vatandaşlar ile iletişim kurmak istedikleri kişiler arasında köprü oluşturularak, yaşanan iletişim engellerinin aşılmasına yardımcı olunuyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Türk İşaret Dili Tercümanı Esra Bakırdöven, İşaret Dili ile Görüntülü Destek Hattı sayesinde, işitme engelli vatandaşların hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırdıklarını ifade ederek, "İşitme engelli vatandaşlar herhangi bir kamu kurumuna gittiklerinde, orada işaret dili bilen birisi yoksa destek hattımızı arıyorlar. Bu anlamda biz WhatsApp üzerinden kendilerine destek veriyoruz. Karşıdaki personel ve kendileri arasında bir köprü oluşturarak iletişim desteği veriyoruz. Mesai saatleri içerisinde destek veriyoruz. Herhangi bir randevu olmuyor. İşitme engelli vatandaşlarımız iletişim anlamında çok zorlanıyorlar. Biz onlara bir telefon kadar yakınız. Bizi aradıkları an hemen ulaşabiliyorlar" dedi.

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İşitme engelli vatandaşların her yerde işaret diline ihtiyaç duyduklarını kaydeden Bakırdöven, "Onların dili bu ve karşıdaki kişi bu dili bilmediği zaman çok zorlanıyorlar. Eczane, postane, hastane, adliye gibi aklımıza gelebilecek her yerde desteğe ihtiyaç duyduklarında, biz onlara bu desteği sağlıyoruz. Onların aslında en büyük hayali, işaret diliyle birilerinin onlara hizmet vermesi. Biz her zaman buradayız. Bizi istedikleri zaman arayabilirler" ifadelerini kullandı.

İşitme engelli Eylem Bilgen, İşaret Dili ile Görüntülü Destek Hattı'nın çok faydalı bir hizmet olduğunu ve kendileri için çok büyük bir kolaylık olduğunu ifade etti. İşaret dili ile duygularını aktaran Bilgen, "İletişim anlamında çok zorlanıyoruz. İyi ki bu destek hattı var. Hastaneye gittiğim zaman ya da herhangi bir kamu kurumuna gittiğimde bu destek hattını kullanıyorum ve çok büyük bir kolaylık. Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde paylaşılmıştı, oradan gördüm. İşitme engelliler teknolojiyi çok yakından takip eden insanlar. İşaret Dili Destek Hattı olmasaydı biz çok zor durumda kalırdık. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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İşitme engelli Hayrettin Dinçer de İşaret Dili ile Görüntülü Destek Hattı’ndan çok memnun olduğunu anlatarak, 'Hastaneye gittiğim zaman beni anlamadıklarında, bu destek hattını arıyorum ve destek alıyorum. Çok büyük bir kolaylık. Bazı hizmetlerde, adliyede ya da bankada, iletişim olan her yerde benim için büyük bir kolaylık oluyor ve beni anlıyorlar" şeklinde konuştu.