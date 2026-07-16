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        Mersin Büyükşehir'den üreticilere "leklek" desteği

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel tohumların korunması ve üretimin artırılması amacıyla yürüttüğü "Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması" projesi kapsamında, Gülnar ilçesine özgü leklek fasulyesi üreticilerine verdiği desteği bu yıl da sürdürdü. Üreticilere dağıtılan leklek fasulyesi tohumları toprakla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Mersin Büyükşehir'den "leklek" desteği

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel tohumların korunması ve üretimin artırılması amacıyla yürüttüğü "Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması" projesi kapsamında, Gülnar ilçesine özgü leklek fasulyesi üreticilerine verdiği desteği bu yıl da sürdürdü.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 2025 yılında hayata geçirilen leklek fasulyesi tohumu desteği, 2026 yılında da Gülnar ilçesi Şeyhömerli Mahallesi'nde devam etti. Bu yıl 15 üreticiye Leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken, 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandı.

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        Büyükşehir Belediyesi ayrıca, leklek fasulyesinin marka değerini artırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, ürünün coğrafi işaret tescili için de çalışmaları başlattı. Böylece hem yerel ürünün tescillenmesi, hem de üreticilerin ekonomik kazancının artırılması hedefleniyor.

        Tanımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Teknikeri Ali Karakış, "Şeyhömerli Mahallesi'nde belirlemiş olduğumuz 15 üreticiye, toplamda 150 kilogram leklek fasulyesi tohumu vererek, tohum girdi masraflarını Büyükşehir olarak biz karşıladık. 2025 ve 2026 yılında toplamda 30 üreticimiz, 300 kilogram leklek fasulyesi tohumu alarak, 30 dekarlık alanda üretim gerçekleştirdi" dedi.

        Leklek fasulyesinin coğrafi tescil işlemlerine başladıklarını da kaydeden Karakış, "Kaybolmaya yüz tutmuş bu tohumları korumanın yanı sıra, üretim alanlarını da artırıyoruz. Bu sene leklek fasulyesinin coğrafi tescilini alabilmek için de işlemlerimize başladık. Bölgeden numuneler aldık ve araştırma enstitüsüne yolladık. Oradan gelecek sonuçlar doğrultusunda işlem süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.

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