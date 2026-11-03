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        Haberler Gündem Çevre Mersin Büyükşehir'den katı atık enerjisi seralarda ısı oldu

        Mersin Büyükşehir'den katı atık enerjisi seralarda ısı oldu

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, katı atık düzenli depolama tesislerinde evsel atıkları çevre ve ekonomiye değer katan bir kaynağa dönüştürüyor. Biyokütle enerji santrallerinde atıklardan elde edilen metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülürken, ortaya çıkan atık ısı ise seracılık faaliyetlerinde değerlendiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Mersin'de atık enerjisi serada ısı oldu
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesinin yanı sıra enerji ve üretim kaynağı olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık düzenli depolama tesislerinde evsel atıklar toplanarak mekanik yöntemlerle ayrıştırılıyor. Atıkların depolanması sonucu oluşan metan gazı ise biyokütle enerji santrallerinde elektrik enerjisine dönüştürülerek kaynakların verimli kullanılması sağlanıyor. Katı atık düzenli depolama tesislerinde bulunan biyokütle enerji santralleri toplam 12 megavat kurulu güce sahip.

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        Atıkların ayrışmasıyla oluşan metan gazının toplanarak gaz motorlarında yakılması sonucu elektrik enerjisi üretiliyor. Biyokütle enerji santralleri, yılda yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitesiyle atıkların enerji kaynağına dönüştürülmesine katkı sağlıyor.

        Elektrik üretim sürecinde ortaya çıkan atık ısıyı da yeniden değerlendiriyor. Metan gazının gaz motorlarında elektrik enerjisine dönüştürülmesi sırasında açığa çıkan ısı, seracılık faaliyetlerinde kullanılıyor. Atık ısının seralara aktarılmasıyla bitkilerin yetişmesi için gerekli sıcaklık sağlanırken, enerji üretimi sırasında ortaya çıkan ısı da yeniden üretim sürecine kazandırılıyor. Böylece atıklar elektrik enerjisine, elektrik üretiminden ortaya çıkan ısı ise tarımsal üretime dönüştürülüyor.

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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Atıkları yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir unsur olarak değil, doğru yöntemlerle yeniden değerlendirilebilecek bir kaynak olarak görüyoruz. Katı atık tesislerimizde atıklardan elektrik enerjisi üretirken bu süreçte ortaya çıkan ısıyı da seracılıkta değerlendiriyoruz. Böylece hem çevremizi koruyor hem de kaynaklarımızı verimli kullanarak üretime katkı sağlıyoruz. Çevreye ve üretime değer katan projelerimizi hayata geçirmeye, daha yeşil ve yaşanabilir bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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        #mersin haberleri
        #Mersin Büyükşehir Belediyesi
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