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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı

        Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde kötü koku yayılan bir evden 2 ton çöp çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        Mersin'de bir evden 2 ton çöp çıktı
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        Mersin'in Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bir dairesinden kötü koku yayıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

        İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca adrese giden ekipler, evde inceleme yaptı. Kontrollerde, ikamette çok sayıda eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık bulunduğunu belirledi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda adresten 2 ton atık çıkarıldı. Çöpten arındırılan daire ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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        #mersin haberleri
        #Mezitli
        #çöp ev
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