Mersin'de Kültür Park'a Yeşil Bayrak Belgesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Park, Yeşil Bayrak Belgesi'ne layık görüldü. Yaklaşık sekiz ay süren başvuru ile değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ve ilk başvurusunda belgeyi almaya hak kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park'ı Türkiye’de bu ödüle sahip yedi yeşil alandan biri haline getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası bağımsız çevre kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından verilen Yeşil Bayrak Belgesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Doğan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu ve beraberindeki heyet tarafından, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç’e sunuldu.

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Başkan Vekili Genç, Yeşil Bayrak Belgesi'nin yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir sorumluluk getirdiğini belirterek, Mersin'e daha fazla yeşil alan kazandırmak ve mevcut alanları sürdürülebilir bir anlayışla yönetmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Genç, "Belgeyi almaya hak kazanmamız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in yeşil alanlara verdiği önemi, vizyonunu ve Büyükşehir'in bu alanda hayata geçirdiği nitelikli çalışmaları ortaya koyuyor" dedi.