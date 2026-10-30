Mersin'de yıldırım düşen tütün deposunda yangın çıktı
Mersin'de tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor
Giriş: 30 Ekim 2026 - 02:15 Güncelleme:
Merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.
EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR
Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.
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