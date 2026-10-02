MHP Lideri Bahçeli, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlenmesini temenni etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının Türk dünyasında çok taraflı iş birliğinin kurumsal zemine taşınması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

NAHÇIVAN ANLAŞMASI VURGUSU

Nahçıvan Anlaşması ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin, bilinen adıyla Türk Keneşi'nin kuruluşunun temellerinin atıldığını belirten Bahçeli, anlaşmanın Türk devletleri arasındaki tarihî, kültürel ve beşerî bağların kurumsal yapı içerisinde geliştirilmesi yönünde ortaya konulan iradenin sonucu olduğunu ifade etti.

Bahçeli, bu iradenin 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle kurumsal nitelik kazandığını ve Türk Keneşi'nin faaliyetlerine başladığını kaydetti.

“İŞ BİRLİĞİ KAPSAMLI VE KURUMSAL HÜVİYETE KAVUŞTU”

Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geçen süre içerisinde siyasi ve diplomatik temasların yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji, eğitim, kültür, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarına yayıldığını belirten Bahçeli, tarihi bağların geleceğe yönelik ortak imkanların şekillendiği bir zemine dönüştüğünü ifade etti.

Bahçeli, 12 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen 8'inci Zirve'de Türk Keneşi'nin adının “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirilmesiyle Türk dünyasındaki iş birliğinin daha kapsamlı ve kurumsal bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın bugün ortak meseleleri istişare, dayanışma ve iş birliği anlayışıyla ele alan önemli bir uluslararası teşkilat olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

“TÜRK DÜNYASININ İSTİKBALİ ORTAK KAZANIMLARLA ŞEKİLLENECEK”

Türk dünyasının geleceğinin tarihi hafızanın korunması, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekilleneceğini belirten Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konulan iradenin bu vizyonun temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Bahçeli, Türk devletleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak menfaatlerin korunması ve Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma ulaşmasının önem taşıdığını belirtti.

“KARDEŞLİK HUKUKUNUN GÜÇLENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak “Dilde, fikirde, işte birlik” anlayışını Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek ve soydaşları ortak bir gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele edenleri saygıyla andığını ifade etti.

Türk dünyasının birlik ve dayanışması için emek verenlere teşekkür eden Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı.

Bahçeli mesajını, “Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun.” sözleriyle tamamladı.