Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP Lideri Bahçeli, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlenmesini temenni etti

        MHP Lideri Bahçeli, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlenmesini temenni etti

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk devletleri ve soydaşlar arasındaki kardeşlik, dayanışma ve iş birliğinin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 20:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeli'den Türk Dünyası Günü mesajı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bahçeli, mesajında 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının Türk dünyasında çok taraflı iş birliğinin kurumsal zemine taşınması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        NAHÇIVAN ANLAŞMASI VURGUSU

        Nahçıvan Anlaşması ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin, bilinen adıyla Türk Keneşi'nin kuruluşunun temellerinin atıldığını belirten Bahçeli, anlaşmanın Türk devletleri arasındaki tarihî, kültürel ve beşerî bağların kurumsal yapı içerisinde geliştirilmesi yönünde ortaya konulan iradenin sonucu olduğunu ifade etti.

        Bahçeli, bu iradenin 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle kurumsal nitelik kazandığını ve Türk Keneşi'nin faaliyetlerine başladığını kaydetti.

        “İŞ BİRLİĞİ KAPSAMLI VE KURUMSAL HÜVİYETE KAVUŞTU”

        Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geçen süre içerisinde siyasi ve diplomatik temasların yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji, eğitim, kültür, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarına yayıldığını belirten Bahçeli, tarihi bağların geleceğe yönelik ortak imkanların şekillendiği bir zemine dönüştüğünü ifade etti.

        Bahçeli, 12 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen 8'inci Zirve'de Türk Keneşi'nin adının “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirilmesiyle Türk dünyasındaki iş birliğinin daha kapsamlı ve kurumsal bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

        Türk Devletleri Teşkilatı'nın bugün ortak meseleleri istişare, dayanışma ve iş birliği anlayışıyla ele alan önemli bir uluslararası teşkilat olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

        “TÜRK DÜNYASININ İSTİKBALİ ORTAK KAZANIMLARLA ŞEKİLLENECEK”

        Türk dünyasının geleceğinin tarihi hafızanın korunması, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekilleneceğini belirten Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konulan iradenin bu vizyonun temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

        Bahçeli, Türk devletleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak menfaatlerin korunması ve Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma ulaşmasının önem taşıdığını belirtti.

        “KARDEŞLİK HUKUKUNUN GÜÇLENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

        Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak “Dilde, fikirde, işte birlik” anlayışını Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek ve soydaşları ortak bir gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele edenleri saygıyla andığını ifade etti.

        Türk dünyasının birlik ve dayanışması için emek verenlere teşekkür eden Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı.

        Bahçeli mesajını, “Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun.” sözleriyle tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahçeli
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Bugün Ne Oldu? 2 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Ekim 2026 haberleri
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası