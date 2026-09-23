Milas'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Milas ilçesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde dün saat 19.30 sıralarında, doğalgaz firmasında çalışan taşeron işçiler Cebrail Dündar, Y.D, K.D, Ç.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Cebrail Dündar, Y.D. ve K.D, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler Ç.K. ve Y.K. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cebrail Dündar

DHA'nın haberine göre, yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Dündar, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler Y.K. ve Ç.K'nın, Milas'tan bir araçla Denizli istikametine seyir halinde oldukları tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda her iki şüpheli, saat 22.30 sıralarında Gazeller Jandarma Karakol Komutanlığı ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Muğla-Denizli karayolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.