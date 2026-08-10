Mogan Gölü'nde müsilajla mücadele

Ankara'nın simge doğal alanlarından biri olan Mogan Gölü'nde, iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları, sudaki besin maddelerinin yükselmesi ve su hareketliliğinin azalmasıyla birlikte oluşan müsilaj birikintilerine karşı harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri yüzey temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında göl yüzeyinde biriken müsilaj ve benzeri oluşumlar süpürge tekneleriyle düzenli olarak temizleniyor. Çalışmalarla göl yüzeyinin temiz tutulmasının yanı sıra suyun hava ile temasının artırılması ve göldeki doğal yaşamın desteklenmesi amaçlanıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mogan Gölü'nün yalnızca Gölbaşı için değil, Ankara için de önemli bir doğal değer olduğunu belirterek gölün korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Başkan Odabaşı şunları kaydetti:

"Biz Mogan Gölü'nü yalnızca bugünümüzün değil, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin de emaneti olarak görüyoruz. Bu nedenle Mogan Gölü'nün korunması, temiz tutulması ve doğal dengesinin sürdürülebilmesi bizim için yalnızca bir belediyecilik görevi değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız önemli bir sorumluluktur.

Son dönemde iklim değişikliğinin etkilerini hep birlikte daha fazla hissediyoruz. Artan hava sıcaklıkları, su kaynaklarında meydana gelen değişimler ve su sirkülasyonunun azalması gibi çevresel faktörler göllerimiz üzerinde de baskı oluşturuyor. Mogan Gölü'nde dönemsel olarak görülen müsilaj oluşumlarını da bu çerçevede değerlendiriyor ve ekiplerimizle düzenli olarak müdahale ediyoruz.

Belediye ekiplerimiz göl yüzeyinde oluşan birikintileri düzenli olarak temizliyor. Yürüttüğümüz yüzey temizleme çalışmalarıyla gölün hava ile temasını destekliyor, su yüzeyindeki olumsuz oluşumların yayılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. 'Yeşil Gölbaşı' hedefimiz doğrultusunda çevreyi koruyan, doğal kaynaklarımızı gözeten ve sürdürülebilir bir anlayışı esas alan çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz."