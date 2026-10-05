Motosikletler çarpıştı! Can kaybı var!
Adana'da meydana gelen feci kazada, iki motosikletin kavşakta çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı
Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:00 Güncelleme:
Adana'da iki motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada Çınar Kişin (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 motosiklet kavşakta çarpıştı.
Kazada, motosikletlerdeki 2 kişi ile 16 yaşındaki Çınar Kişin yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çınar Kişin, bu sabah hayatını kaybetti. Kişin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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