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        Haberler Gündem Güncel Muğla'da yağışların ardından "çıntar" bereketi

        Muğla'da yağışların ardından "çıntar" bereketi

        Muğla'da yağışların ardından ormanlık alanlarda yetişen ve yörede "çıntar" olarak bilinen kanlıca mantarı bereketi yaşanıyor. Mantar toplayıcısı Ali Bolat, geçen yıl kuraklık nedeniyle verim alamadıklarını, bu yıl ise verimin hem mantar toplayıcılarını hem de alıcıları sevindirdiğini söyledi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Muğla'da "çıntar" bereketi
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        Muğla'nın ilçelerinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, yörede "çıntar" olarak bilinen kanlıca mantarı toplamak için ormanlık alanlara yöneldi.

        Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sepetlerini alarak ormanların yolunu tutuyor. Gün boyunca mantar toplayan vatandaşlar, elde ettikleri ürünü kilogramı 400-600 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

        Yıllardır mantar toplayıcılığı yapan Ali Bolat, saat 06.00'da yola çıktıklarını ve öğle saatlerine kadar sepetlerini doldurduklarını belirtti. Mantar toplamanın yorucu olmasına rağmen keyifli bir uğraş olduğunu ifade eden Bolat, doğayla iç içe vakit geçirmenin kendilerine huzur verdiğini söyledi.

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        Kuraklık nedeniyle geçen yıl mantar bulmakta zorlandıklarını anlatan Bolat, bu yıl yağışlarla birlikte verimin arttığını dile getirdi. Zehirli mantarlara karşı dikkatli davrandıklarını belirten Bolat, çıntarın lezzeti ve besin değeri nedeniyle bölge halkı tarafından da yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

        Bu yılki verimin hem mantar toplayıcılarını hem de alıcıları sevindirdiğini belirten Bolat, topladıkları mantarları satarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.

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