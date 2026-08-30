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        Haberler Gündem Muğla'daki yangından dönen arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisi yaralandı

        Muğla'daki yangından dönen arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işçisi yaralandı

        Muğladaki orman yangınından dönen Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözün İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir kesiminde devrilmesi sonucu 5 orman işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 02:45 Güncelleme:
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        Muğla'daki yangından dönen arazöz devrildi: 5 orman işçisi yaralandı

        Muğla'daki orman yangınına destek görevini tamamlayıp dönüşe geçen 16 CCE 525 plakalı arazözün, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir-Savaştepe mevkisinde lastiği patladı.

        Sürücüsünün kontrolünden çıkan arazöz bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada arazözdeki 5 orman işçisi yaralandı.

        Filodaki diğer orman işçilerinin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        #orman yangını
        #haberler
        #Muğla
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