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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde sema atölyesi düzenlenecek

        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde sema atölyesi düzenlenecek

        Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi'nde 13 Kasım Cuma günü Mevlevilik kültürünün ve sema geleneğinin tanıtılacağı atölye çalışması gerçekleştirilecek. Programın sonunda bir semazenin sema öğrenme süreci uygulamalı olarak anlatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Muradiye Mevlevihanesi'nde sema atölyesi düzenlenecek

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından 13 Kasım Cuma günü düzenlenecek Mevlevilik kültürünün ve sema geleneğinin tanıtılacağı atölye çalışması, topluluğun sanat yönetmeni Yüce Gümüş rehberliğinde yapılacak.

        Atölyede, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı, semanın anlamı, sema kıyafetlerinin simgelediği değerler ve Mevlevilik kültürü hakkında katılımcılara bilgi verilecek. Programın sonunda bir semazenin sema öğrenme süreci uygulamalı olarak anlatılacak. Muradiye Mevlevihanesi'nde saat 16.00'da başlayacak atölyeye katılım ücretsiz olacak. Katılımcı sayısının 60 kişiyle sınırlandırıldığı programa başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecek.

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        Atölyeye katılmak veya programı izlemek isteyenlerin https://forms.gle/idUKV4iuS5GShHWJ6 yer alan başvuru formunu doldurması gerekiyor. Kontenjana kabul edilenler, formda belirttikleri telefon numaraları üzerinden bilgilendirilecek.

        *Fotoğraf: İHA arşiv

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