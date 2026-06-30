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        Murat Ongun'un iddialarına yalanlama

        İBB Davası'nın 59.duruşmasında savunma yapan Murat Ongun'un iddialarına adli kaynaklardan yalanlama geldi. Kaynaklar, Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun hakkında dosyadaki mevcut delil durumu itibarıyla daha ağır bir koruma tedbiri değerlendirmesi yapılabilecekken, aile birliği, küçük çocuğunun bulunması ve mevcut kişisel durumu dikkate alınarak tutuklama yerine konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        Murat Ongun'un iddialarına yalanlama

        İBB Davası'nın 59.duruşmasında savunma yapan Murat Ongun'un iddialarına yalanlama geldi. Adli kaynaklar, Zeynep Ongun hakkında dosyadaki mevcut delil durumu itibarıyla daha ağır bir koruma tedbiri değerlendirmesi yapılabilecekken; aile birliği, küçük çocuğunun bulunması ve mevcut kişisel durumu dikkate alınarak tutuklama yerine konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.

        Bu durumun Murat Ongun’un eşi Zeynep Ongun ve müdafii Avukat Rahşan Sertkaya tarafından da bilindiği ve Ongun hakkında ev hapsi olarak bilinen konutu terk etmeme adli kontrol tedbirine karar verildiği belirtildi.

        Adli kaynaklar, Ongun’un eşinin tutuklanmaması karşılığında bir avukat tarafından kendisinden para talep edildiği yönündeki iddiasıyla adli makamları zan altında bırakmaya ve kamuoyunda algı oluşturmaya dönük gerçek dışı bir beyana başvurduğunun görüldüğünü kaydetti.

        Ongun’un bugünkü savunmasında ismini kodlayarak hedef gösterdiği Cumhuriyet Savcısı K.A.Y.’nin de, İmamoğlu Çıkaramaçlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında herhangi bir görev almadığının tespit edildiği ve anılan Cumhuriyet Savcısının soruşturma dosyasında çalışmadığı gibi bu soruşturmanın bulunduğu büroda da çalışmadığı, dosya içeriğine erişiminin bulunmadığı ve terör bürosunda görev yaptığının anlaşıldığı ifade edildi.

        NE OLMUŞTU?

        İBB Davası’nın 59’uncu duruşmasında savunma yapan Murat Ongun, eşinin gözaltına alınmasının ertesi günü cezaevinde bir avukat tarafından ziyaret edildiğini ve bu görüşmede, eşinin tutuklanmaması karşılığında kendisinden bir milyon dolar talep edildiğini öne sürdü.

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