Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında sürücüler araçlarıyla mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açarak vatandaşları kurtardı
Giriş: 30 Ekim 2026 - 18:30 Güncelleme:
Muş'un yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bazı köy yollarında araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Muş genelinde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı'nın Üçevler köyü Çavuştepe mevkisinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı.
EKİPLER MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERİ KURTARDI
İhbar üzerine Muş İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yürüttükleri çalışmalarla yolları yeniden ulaşıma açarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
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