Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mustafa Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı

        Mustafa Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı

        Mustafa Sarıgül ile 2024 yılında sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili ifade veren Beşir Ö.D., 2021 yılından itibaren Sarıgül'ün cinsel saldırılarına maruz kaldığını öne sürdü. Beşir Ö.D., korktuğu ve ailesine zarar verilebileceğini düşündüğü için uzun süre şikayetçi olmadığını savunarak, "Mustafa Sarıgül'ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sarıgül'ün korumasının ifadesi ortaya çıktı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mustafa Sarıgül'ü 2014 öncesinden beri tanıdığını ve 2015 yılında ekibinde çalışmaya başladığını anlatan Beşir Ö.D., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, yaşadıklarını ve görüntülerin basına yansıma sürecini anlattı.

        İHA'nın haberine göre Beşir Ö.D., ekonomik sıkıntıları ve ailesine zarar gelebileceği endişesi nedeniyle uzun süre sessiz kaldığını ileri sürdü.

        "KORKTUĞUMDAN VE ÇARESİZLİĞİMDEN SUSTUM"

        Mustafa Sarıgül ile gençlik kampları sırasında tanıştığını belirten Beşir Ö.D., daha sonra iletişimlerinin sürdüğünü ve ekibinde çalışmaya başladığını söyledi. Sarıgül'ün uzun yıllardır siyasetçi olması nedeniyle kendisinden korktuğunu öne süren Beşir Ö.D., ifadesinde, "Şu anda da aktif olarak milletvekili olduğundan dolayı gerçekleri anlatmaktan çekindim. Başıma gelen tüm olaylar korktuğumdan ve çaresizliğimden gerçekleşti. Ekonomik olarak da zor durumda olduğumdan Mustafa Sarıgül'ün aileme zarar verebileceğini düşündüğüm için sustum. Sayısız kere intiharı düşündüm. Bu ruh halimden ötürü şikayetçi olamadım" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "KENDİ RIZAM İLE GERÇEKLEŞMEDİ"

        2024 yılında sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında da konuşan Beşir Ö.D., 2021 yılından itibaren Sarıgül'ün cinsel amaçlı müdahalelerine maruz kaldığını iddia etti. Beşir Ö.D., "Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikayetçi olmadım" dedi.

        Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıgül'ün avukatları tarafından hazırlandığını öne sürdüğü bir belgeyi imzaladığını belirten Beşir Ö.D., "2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100 bin euro cezai şart ödeyeceğim belirtilen kağıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN AVUKATI 150 BİN DOLAR ÖDEDİ"

        İfadelerinin devamında Beşir Ö.D., "İtibarım zedelendiğinden intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150 bin dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup Yeni Parti'de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı" diye konuştu.

        Sarıgül'ün İstanbul'daki Platin Konutları'nda bulunan evi ile Ankara'daki Angora evlerinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Beşir Ö.D., "Bu olaylar ile ilgili de bazlarım bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video da incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır. Söz konusu görüntüler o dönem Mustafa Sarıgül'ün yanında kalan Özbekistanlı temizlikçi Firuzan ve şoför Turgut A. tarafından planlanarak kayıt altına alındı. Görüntüler kaydedildikten sonra Caner D. isimli kişi Turgut A.'dan alarak para karşılığı satılmaya çalışıldığını duydum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR"

        Beşir Ö.D. ayrıca, "Benim gibi mağdur olduğunu duyduğum Ankara'da berberlik yapan biri daha olduğunu duydum. Bu kişiyi de Mustafa Sarıgül'ün yanında temizlik işlerini yapan Özbekistan vatandaşı olan Firuzan isimli kişiden duymuştum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "625 örgüte bin 741 operasyon"

        İçişleri Bakanı Çiftçi: Bu yıl içerisinde; 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. 8 bini aşkın şüphelinin tutuklanmasını sağladık.

        #mustafa sarıgül
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu
        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Kanlı tapu çetesinin lideri 13 yıl sonra yakalandı!
        Kanlı tapu çetesinin lideri 13 yıl sonra yakalandı!
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı
        11 aylık bebeği vardı... Bir kadına kıydılar
        11 aylık bebeği vardı... Bir kadına kıydılar
        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi
        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi
        Korkunç saldırı! Haraç çetesi yanlışlıkla kuryeyi vurdu!
        Korkunç saldırı! Haraç çetesi yanlışlıkla kuryeyi vurdu!
        Yolu trafiğe kapattı
        Yolu trafiğe kapattı
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        Başından vurulan gencin ailesine tehdit iddiası!
        Başından vurulan gencin ailesine tehdit iddiası!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı