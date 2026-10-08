Nazilli'de tüfekle vurulan eski muhtar öldü

Nazilli ilçesi Kaşıkçılar Mahallesi'nde eski muhtar İsmail Kılıç (57) ile akrabası N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu İsmail Kılıç ağır yaralandı. AA'nın haberine göre, ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kaçan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.