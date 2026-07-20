Niğde'de 280 metrelik renkli kaydırak

Niğde Belediyesi tarafından Gebere Barajı Mesire Alanı'nda yaptırılan 280 metrelik renkli kaydırağın açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kaydırağın "Türkiye'nin en uzun kaydırak" unvanını taşıdığı ve 3 yaş üzeri tüm vatandaşların kullanılabileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kaydırağın açılışını gerçekleştirerek ilk denemesini yaptı. Başkan Özdemir, projenin sadece Niğde için değil, Türkiye genelinde rekor niteliği taşıdığını belirtti.

Projenin tamamlanmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Özdemir, "Gebere Barajı Mesire Alanı'ndaki renkli kaydırağımız dün itibarıyla hizmete açıldı. Biz de ilk denemesini yaptık. Dev kaydırak diyoruz çünkü 280 metre uzunluğuyla Türkiye'de daha uzunu yok. Gerçekten çok keyifli, herkesi mesire alanımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.