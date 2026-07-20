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        Haberler Gündem Güncel Niğde'de 280 metrelik renkli kaydırak hizmete açıldı

        Niğde'de 280 metrelik renkli kaydırak hizmete açıldı

        Niğde'nin Gebere Barajı Mesire Alanı'nda yapılan 280 metrelik renkli kaydırağın açılışı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Niğde'de 280 metrelik renkli kaydırak
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        Niğde Belediyesi tarafından Gebere Barajı Mesire Alanı'nda yaptırılan 280 metrelik renkli kaydırağın açılışı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kaydırağın "Türkiye'nin en uzun kaydırak" unvanını taşıdığı ve 3 yaş üzeri tüm vatandaşların kullanılabileceği belirtildi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kaydırağın açılışını gerçekleştirerek ilk denemesini yaptı. Başkan Özdemir, projenin sadece Niğde için değil, Türkiye genelinde rekor niteliği taşıdığını belirtti.

        Projenin tamamlanmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Özdemir, "Gebere Barajı Mesire Alanı'ndaki renkli kaydırağımız dün itibarıyla hizmete açıldı. Biz de ilk denemesini yaptık. Dev kaydırak diyoruz çünkü 280 metre uzunluğuyla Türkiye'de daha uzunu yok. Gerçekten çok keyifli, herkesi mesire alanımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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