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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde’de 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Niğde’de 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Niğde'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 21:04 Güncelleme:
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        9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Olay, Niğde'nin İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9’uncu katındaki penceresinden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen kadını gören çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kadının cenazesi, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Niğde
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