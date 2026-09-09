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        Haberler Gündem Eğitim Öğrenciler için hazırlanan iki eser bu yıl derslerde kullanılacak

        Öğrenciler için hazırlanan iki eser bu yıl derslerde kullanılacak

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Kültür Atlası" ve "Türk Dünyası Yolculuğu" adlı eserlerin bu eğitim öğretim yılından itibaren okullarda temel kaynak olarak kullanılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Okullarda Türk dünyası kaynakları dönemi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, okullarda okutulacak Türk dünyası kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk dünyasına yönelik hazırlanan çalışmaların bu yıl hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türk Dünyası Kültür Atlası" ve "Türk Dünyası Yolculuğu" adlı eserlerin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için temel kaynak olarak kullanılacağını ifade etti.

        TÜRK DÜNYASI SEÇMELİ DERSİ İÇİN İLK ADIM

        Kürşad Zorlu, söz konusu çalışmaların eğitim müfredatına kazandırılması hedeflenen "Türk Dünyası" seçmeli dersi için de önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

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        Zorlu, eserlerin Türk dünyasının tarihi şahsiyetlerini, kadim şehirlerini, doğal ve kültürel mirasını, edebi ve sanatsal birikimini, ortak değer ve geleneklerini öğrencilerin yaş ve gelişim seviyelerine uygun bir anlatımla ele aldığını kaydetti.

        KİTAPLAR BASILI VE DİJİTAL OLARAK ERİŞİME AÇILACAK

        Hazırlanan kaynakların bu eğitim öğretim yılında basılı materyal olarak öğrencilerin kullanımına sunulacağını belirten Zorlu, dijital ve zenginleştirilmiş içeriklerin ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformları üzerinden öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açılacağını ifade etti.

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        Zorlu, bu çalışmalarla öğrencilerin ortak kültürel mirası tanımalarının, günümüz Türk dünyasını daha iyi anlamalarının ve geleceğe uzanan bağların önemini kavramalarının hedeflendiğini belirtti.

        "KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI PEKİŞTİRECEK"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, çalışmaların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek bu kıymetli çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Kürşad Zorlu
        #Türk dünyası kitapları
        #haberler
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