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        Öğrenciler, Hakkari'nin yöresel sonbahar lezzetlerini tanıttı

        Hakkari Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentin geleneksel yemeklerini ve sonbahar mevsiminde yetişen ürünlerden hazırlanan lezzetleri tanıtmak amacıyla sergi açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 13:40 Güncelleme:
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        Öğrencilerden Hakkari'nin sonbahar lezzetleri

        Hakkari Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından okulda hazırlanan sergide, Hakkari mutfağına özgü geleneksel yemekler ile yöresel ürünlerden yapılan yiyecek ve içecekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Okul Müdürü Mücahit Ertan, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki ve sosyal gelişimlerine de önem verdiklerini söyledi. Hakkari mutfağında unutulmaya yüz tutmuş birçok yemeğin öğrenciler tarafından yeniden hazırlandığını belirten Ertan, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin her anlamda gelişimlerini önemsiyoruz. Mutfağımızın unutulmaya yüz tutmuş birçok kültürel yemeğini bugün öğrencilerimiz sergimize taşıdı. Kendilerini ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Amacımız öğrencilerimizin edindikleri bilgilerle Hakkari'ye katma değer sağlamaları ve kariyerlerinde istihdam imkanı elde etmeleridir. Sadece Hakkari'nin değil, Anadolu'nun birçok yemeğini ve lezzetini mutfağımızda tanıtmaya devam edeceğiz."

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        Öğrencilerden Zelal Nur Tatlı, öğretmenlerinin koordinasyonunda hazırlık yaptıklarını belirterek, kentin geleneksel ve tescilli lezzetlerini bir araya getirdiklerini söyledi.

        Eğitim sürecinde yapımını öğrendikleri yiyecek ve içecekleri okul arkadaşlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatlı, serginin Hakkari mutfağının tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

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