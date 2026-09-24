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        Haberler Gündem Ömer Çelik’ten İsrail’e yönelik sert mesaj: “Hukuk önünde hesap verecekler”

        Ömer Çelik’ten İsrail’e yönelik sert mesaj: “Hukuk önünde hesap verecekler”

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının "insanlık ittifakı adına yükselen bir vicdan bildirisi" olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        'Hukuk önünde hesap verecekler'

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Çelik, Erdoğan’ın her konuşmasının “insanlık ittifakı adına yükselen bir vicdan bildirisi” olduğunu ifade ederek, İsrail yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

        İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARÖmer Çelik paylaşımında, “Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, ‘soykırım şebekesi’nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar” ifadelerine yer verdi.

        Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının “tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduklarını gösterdiğini” savunarak, İsrail’in açıklamalarının ise “hesap verme korkusundan kaynaklandığını” ifade etti.

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        #Ömer Çelik
        #İsrail soykırım
        #haberler
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