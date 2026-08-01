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        Haberler Gündem Çevre Ordu'da derelere 15 bin kırmızı benekli alabalık salındı

        Ordu'da derelere 15 bin kırmızı benekli alabalık salındı

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Ordu'da derelere 15 bin kırmızı benekli alabalık

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesinde üretilen 15 bin benekli alabalık yavrusunun salımı için Ordu'nun Akkuş ilçesi Akpınar Mahallesi Kızlar çayı mevkisinde program düzenlendi.

        Mahalle muhtarı Yılmaz Can, DKMP Ordu Müdürlüğü ve Ünye Şefliği ekiplerinin de katıldığı programda yaptığı konuşmada, bırakılan yavruların derelerde büyüyerek çoğalacağını söyledi.

        Derelerin balıkla dolması için vatandaşların bilinçli olmasının şart olduğunu belirten Can, "Bu derelerde 3 yıl boyunca avlanmak tamamen yasaklandı. Gece ışıkla, ağla veya başka malzemelerle balıkları kaçak avcılık yapanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, jandarmaya ya da DKMP Ordu Müdürlüğü ve Ünye Şefliği ekiplerimize ihbar edin. Doğamıza, deremize sahip çıkalım" dedi.

        Can, DKMP Genel Müdürlüğü ile DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım ve ekiplere projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

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