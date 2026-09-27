Orman işçisi, arı sokması sonucu hayatını kaybetti!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu rahatsızlanan orman işçisi Şükrü Sucu (65), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, dağda ağaç keserken arı sokması sonucu rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sucu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.