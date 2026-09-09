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        Orman yangını paylaşımlarına soruşturma

        Antalya genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 19:23 Güncelleme:
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        Orman yangını paylaşımlarına soruşturma

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, “Yörükeli Hareketi Antalya” adlı sosyal medya hesabından yapılan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte olduğu değerlendirilen paylaşımlar üzerine, 2026/76764 sayılı dosya kapsamında resen soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında Başsavcılık, 9 Eylül 2026 tarihinde söz konusu paylaşımlara erişimin engellenmesi talebiyle Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvurdu.

        Öte yandan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, sosyal medya hesabı ve soruşturmaya konu paylaşımların incelenmesi talimatı verildi. İnceleme kapsamında, suç unsuru içerebilecek başka paylaşımların tespit edilmesi ile hesabın sahibi ve içerikleri paylaşan kişi ya da kişilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

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        Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Antalya
        #orman yangını
        #son dakika
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