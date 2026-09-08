Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye Kadirli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Giriş: 08 Eylül 2026 - 04:20 Güncelleme:
Kadirli ilçesinde K.H. yönetimindeki hafif ticari araç, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde, Burhan Camuzemen (25) idaresindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki S.G. ve C.G. sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre, motosiklet sürücüsü Camuzemen, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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