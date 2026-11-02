Otomobil dereye uçtu! Korkunç kaza!

Balıkesir'de dereye uçan otomobildeki sürücü hayatını kaybederken, yaralı 2 yolcu hastaneye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre kaza, Balıkesir-Bigadiç yolu Büyükbostancı köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (24) idaresindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü korkuluk demirlerini kırıp dereye uçtu.

ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vinç ile kaza mahalline giren ekipler araçtan sürücü S.U.'yu hayatını kaybetmiş olarak, F.B.B. (20) ve E.K. (21) isimli yolcuları yaralı halde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.