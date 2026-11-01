Otomobiller çarpıştı! Can kayıpları var!
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre kaza, Antalya-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün A. (44) idaresindeki otomobil ile karşı yönen gelen sürücü Emre K. (37) idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada Ergün A.'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Ergün A., Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.