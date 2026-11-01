Otomobiller çarpıştı! Can kayıpları var!

Habertürk Manşet - 29 Ekim 2026 (Sarıgül Soruşturması Nereye Uzanır?)

Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu bültende gündemin iki kritik yargı dosyası tüm detaylarıyla ele alınıyor. Programın ilk bölümünde; Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan 8 yeni gözaltı kararı, eski belediye çalışanı (C.D.) ile özel korumasının (B.Ö.... Daha Fazla Göster Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu bültende gündemin iki kritik yargı dosyası tüm detaylarıyla ele alınıyor. Programın ilk bölümünde; Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan 8 yeni gözaltı kararı, eski belediye çalışanı (C.D.) ile özel korumasının (B.Ö.) savcılık ifadelerinde yer alan iddialar ve dosyanın geçmişe uzanan boyutları Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen ile değerlendiriliyor. İkinci bölümde ise; Yalova'daki evinden düşerek hayatını kaybeden ses sanatçısı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı inceleniyor. Karara dayanak gösterilen tanık Sultan Ulu'nun beyanları, kriminal laboratuvar raporu, ses kaydı tartışmaları ve savunmanın istinaf itirazları, Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok ve Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner ile tartışılıyor. Daha Az Göster